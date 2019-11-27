شكرا لقرائتكم خبر عن 84% من القراء يؤيدون إجراءات مواجهة ظاهرة ملابس طلاب الجامعات غير اللائقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد إجراءات التعليم العالى لمواجهة ظاهرة ملابس طلاب الجامعات غير اللائقة؟"، أيد غالبية القراء تغليظ العقوبة.

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