شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر ملامح حركة "المحافظين".. ومصادر: تعيين نواب من شباب البرنامج الرئاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مطلعة، أن حركة المحافظين ستعلن اليوم الأربعاء، وأنها ستشهد تعيين نواب شباب من البرنامج الرئاسى وتنسيقية شباب الأحزاب.

وأشارت المصادر، إلى ملامح الحركة، كالتالى: الإسكندرية محمد طاهر الشريف، الغربية طارق راشد رحمى، بنى سويف محمد هانى، البحر الأحمر عمرو حنفى، نائب الإسكندرية جاكلين عازر، نائب الجيزة إبراهيم ناجى الشهابى.