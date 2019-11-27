ننشر ملامح حركة "المحافظين".. ومصادر: تعيين نواب من شباب البرنامج الرئاسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مطلعة، أن حركة المحافظين ستعلن اليوم الأربعاء، وأنها ستشهد تعيين نواب شباب من البرنامج الرئاسى وتنسيقية شباب الأحزاب.
وأشارت المصادر، إلى ملامح الحركة، كالتالى: الإسكندرية محمد طاهر الشريف، الغربية طارق راشد رحمى، بنى سويف محمد هانى، البحر الأحمر عمرو حنفى، نائب الإسكندرية جاكلين عازر، نائب الجيزة إبراهيم ناجى الشهابى.
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