شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سماع مرافعة الدفاع فى قضيتى "اقتحام قسم التبين وأحداث مسجد الفتح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” فعاليات وقضايا تستضيفها محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، ولعل أبرزها سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 34 متهما باقتحام قسم التبين.

تستمع الدائرة 3 إرهاب، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، لمرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح".

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام2013.

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تستكمل الدائرة 4 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 34 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين".

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.