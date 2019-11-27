شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض أسعار 4 سلع على بطاقات التموين اعتبارًا من الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الشركة القابضة للصناعات الغذائية تنفيذ قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية تخفيض 4 سلع للمواطنين على بطاقات التموين اعتبارا من يوم الأحد المقبل اول شهر ديسمبر ، حيث سيحصل المواطن على المقررات التموينية بقيمة الدعم المخصص له بالبطاقة وسيتم صرف السكر بسعر بـ8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه، و عبوة زيت طعام خليط بـ 17 جنيها بدلا من 19 جنيها و كيلو الأرز 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات و كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك 6.50 جنيه، بدلا من 6.75 جنيه، مع إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيها والدقيق المعبأ واحد كيلو فى عبوات ورقية والمحدد بسعر 7.25 قرشا.

وستبدأ شركات الجملة " العامة والمصرية" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية صرف المقررات التموينية لبقالبن التموين ومنافذ مشروع جمعيتى اعتبارا من يوم الخميس المقبل على ان تقوم هذه المنافذ ببدء صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية بالأسعار الجديدة ضمن مقررات شهر ديسمبر، اعتبارا من يوم الأحد المقبل أول الشهر ، كما قامت وزارة التموين بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بكافة المحافظات.

وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمخاطبة الشركات المسؤولة عن استخراج البطاقات الذكية لإدراج الأسعار الجديدة للسلع بعد تخفيض الأسعار حتى يتمكن المواطن من صرف المقررات التموينية الخاصة به بقيمة الدعم المخصص له على بطاقات التموين اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

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من جانبه أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تخفيض أسعار السلع على بطاقات التموين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن توفير السلع فى مختلف المحافظات، وكذلك تأمين مخزون استراتيجى من السلع والمنتجات الأساسية حيث يكفى مخزون السكر ما يقرب من 6.5 شهر، بجانب وجود كميات كبيرة من زيت الطعام والأرز وكافة المنتجات والسلع الأخرى لدى لشركات التابعة فى كافة المحافظات المختلفة.

وأضاف الوزير، أن الدفعة الأولى من المرحلة السادسة لمشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة لشباب الخريجين، والذى تم تسليمها بعدد 250 سيارة متنقلة حمولة واحد طن للسيارة، ستقوم بطرح السلع والمنتجات فى العديد من المحافظات المختلفة بجانب أيضا إطلاق سيارات لتوفير المنتجات للمواطنين فى القرى والنجوع بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى من 15 إلى 25%.

ووجهت الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء احمد حسنين شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بتنفيذ قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن أيضا تخفيض أسعار السلع السكر والزيت والأرز والدقيق بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وأن يكون نفس سعر أسعار المنتجات ببطاقات التموين هو نفس السعر بالمجمعات الاستهلاكية وكذلك فى منافذ الشركات التابعة وشركتى الجملة فى مختلف المحافظات فى إطار العمل على تخفيف العبء على المواطنين.