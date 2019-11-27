شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مقترح برلمانى بتركيب كاميرات مراقبة داخل الفصول المدرسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الماضى للحكومة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراح برغبة مقدم من النائبة مايسة عطوة، بشأن تركيب كاميرات مراقبة داخل الفصول المدرسية لمراقبة أداء المدرسين.

وطبقا للتقرير، عرضت النائبة مايسة عطوة مقدمة الاقتراح، قائلة، إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة فى شكاوى أولياء أمور الطلبة من ازدياد أعداد المعلمين التابعين لجماعة الإخوان داخل المدارس وتعنتهم المستمر تجاه الطلاب، حيث تضمنت الشكاوى عدم قيام هؤلاء المدرسين بواجباتهم الأساسية ومحاولة تصدير الفكر الإخوانى والتأثير على مستقبل الطلاب بما يتطلب اتخاذ إجراءات حيال ذلك.

وأوضحت أن هناك صعوبة فى معرفة توجهات المدرسين التابعين لجماعة الإخوان من عدمه.

وطالبت بتركيب كاميرات مراقبة داخل الفصول لمتابعة أداء المدرسين وأن يكون هناك غرف تحكم لكل إدارة بالمديرية التابع لها هذه الإدارات، لكى يتم الرجوع اليها عند التقدم بشكوى من مدرس بعينه، مما يؤدى إلى توفير الوقت والجهد للموجهين والمفتشين الذين يتولون مراقبة ومتابعة أداء المدرسين داخل الفصو.ل

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واقترحت لتخفيف العبء المادى فتح الباب أمام مساهمات المؤسسات الخيرية والحكومية من أجل إنجاح هذه الفكرة وفرض رسوم على المؤسسات التى تستفيد من العملية التعليمية بشكل غير مباشر مثل مصانع الزى المدرسى والطابعات.

وأشار التقرير إلى أن اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للإمن بو زارة التربية والتعليم أوضح أنه ليس لدى الوزارة مانع لتركيب كاميرات داخل الفصول المدرسية لمتابعة أداء المعلمين، وذلك حال توافر الاعتمادات المالية نظرا لارتفاع التكاليف، لافتا إلى أن الميزانية المخصصة لوزارة التربية والتعليم لا تسمح بتنفيذ المقترح.

وأضاف أن الغرض من تركيب كاميرات المراقبة داخل الفصول المدرسية هو متابعة وتقييم اداء المدرسين وكذلك الطلاب وليست للمراقبة.

وأوضح أنه تم تجهيز 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية بالبنية التكنولوجية فى اشارة لتابلت الثانوية العامة مضيفا سيتم وضع كاميرات بالمدارس للمراحل الا صغر سنا " الابتداى والاعدادى " مؤكدا ان الوزارة ليس لديها مانع من تنفيذ المقترح.