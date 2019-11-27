أخبار مصر | 100 صورة من "كرنفال أوعى" الأثري والمتحف القبطي للأطفال "ثقافة ومرح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 100 صورة من "كرنفال أوعى" الأثري والمتحف القبطي للأطفال "ثقافة ومرح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاون بناء ومثمر ما بين إدارة الوعي الأثري في القاهرة التاريخية، وإدارة المتحف القبطي بمجمع الأديان، حيث تم تنظيم فعالية بحضور 100 طفل، تنوعت فيها الأنشطة، وتعددت الوسائل في إيصال المعلومة للأطفال، بحيث يستوعبها هذا السن الصغير "المرحلة الابتدائية"، والتقطت الخليج 365 100 صورة توثيق لهذا اليوم الذي حاز على إعجاب الجميع.

وقالت داليا الجوهري مدير إدارة الوعي الأثري بالقاهرة التاريخية، إن التعاون دائمًا ما يكون مثمرًا، وإدارة الوعي الأثري في تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية برفع ثقافة الطفل والشباب الأثرية وهناك عدة مبادرات قامت بها الإدارة في الفترة الأخيرة مثل مواطن الغد وأثرك في محيط مدرستك وغيرها وكلها تهدف لرفع الوعي الأثري لدى النشء وخصيصًا في ظل إعلان مصر عام 2019 عامًا للتعليم.

إعجاب المشاركين بالفعالية

وأكدت أن الفعالية الأخيرة والتي حازت إعجاب الجميع والتي كانت عبارة عن يومًا متعدد النشاطات للأطفال في المتحف القبطي، أن إدارة فتحت ذراعيها للأطفال، وبذلت مجهود عظيم لإنجاح الاحتفالية التي تأتي أيضًا في إطار احتفال وزارة الأثار بيوم الطفل العالمي.

ومن ناحيتها قالت جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي، إن فريق عمل المتحف دائمًا ما يسعد بفاعليات الوعي الأثري، وأمناء المتحف هيام رشدي وراندا فايق قاموا بالشرح للأطفال القطع الأثرية التي تناسب أعمارهم، في حين قامت صافيناز محمود وشيماء أحمد وشيماء إبراهيم بإدارة الورش الفنية، كما أشادت بمجهودات فريق متطوعى القاهرة التاريخية، وهم شباب خريجين أثار وأداب تاريخ يشاركون في فعاليات الوعي الأثري بشكل تطوعي، حيث قالت أميرة طه إنها تحب المشاركة في فعاليات الوعي الأثري والحكي للأطفال.

متحف.. داخل حصن

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والمتحف القبطي يقع في مصر القديمة داخل حدود حصن بابلون والذي توجد بقاياه خلف مبنى المتحف؛ وقد بدأ تشييده أيام الفرس ولكن حدثت عليه العديد من الإضافات في عهد الإمبراطورية الرومانية أغسطس وتراجان ثم أضاف إليه من جاء بعدهم من أباطرة الرومان، ولعب العالم الفرنسي (ماسبيرو) دورًا هامة في نشأة المتحف إذ عمل على جمع أعمال الفن القبطي وتخصيص قاعة لها في المتحف المصري.

بعد ذلك طالب مرقس سميكة باشا عام 1893م بأن تضم مجموعة الآثار القبطية إلى اهتمامات لجنة حفظ الآثار والفنون، وقد جاهد هذا الرجل طويلًا حتى تمكن من إقامة المبنى الحالي للمتحف الذي افتتح عام 1910 وعين هو أول مدير له. أما أول دليل للمتحف فتم نشره عام 1930.

ويعد هذا المتحف أكبر متحف في العالم لآثار مصر من المرحلة القبطية وهو يضم الأقسام الآتية، وهي قسم الأحجار والرسوم الجصية، وقسم تطور الكتابة القبطية والمخطوطات، وقسم الأقمشة والمنسوجات، وقسم العاج والأيقونات، وقسم الأخشاب، وقسم المعادن، وقسم الفخار والزجاج.

16 ألف قطعة آثرية

وتبلغ عدد مقتنيات المتحف القبطي حوالي 16000 قطعة وقد رتبت تبعًا لنوعيتها إلى اثني عشر قسمًا، عرضت عرضا علميا روعي فيه الترتيب الزمني قدر الإمكان ونذكر من أهم مقتنيات المتحف، شاهد قبر من الحجر الجيري يظهر التداخل بين علامتي الصليب والعنخ نهاية القرن 4 م، قطعة نسيج عليها بعض الرموز المسيحية القرن 6م، نقش علي مشط من العاج يظهر بعض معجزات السيد المسيح القرن 7م، تاج عمود من الحجر الجيري مزين بشكل عناقيد العنب القرن 7م، مسرجة من البرونز لها مقبض علي شكل الهلال والصليب القرن 13م، ويضم الجناح القديم للمتحف مجموعة من قطع الأثاث الخشبية والأبواب المطعمة.

وجدير بالملاحظة أنه يضم الباب المصنوع من خشب الجميز الخاص بحامل أيقونات كنيسة القديسة بربارة، والالواح يمكن تمييزها حيث قاموا بتركيبها في العصر الفاطمي أثناء القرن الحادي عشر والثاني عشر.

والمجموعة تستقر في الجناح الجديد الذي يظهر مختلف الأنواع والطرز والموضوعات، مثل التصميمات الهندسية، لفائف نبات الاكانتس وأوراق العنب، وافريزات مزدانة بأرانب، طواويس، طيور، والانشطة الريفية، مرورا بالتراث الهيللينستى والقبطي حتى الصيغ الفنية الإسلامية في مصر. ويضم المتحف القبطي مخطوطات للكتاب المقدس تعود لآلاف السنين وهو عبارة عن تحفة معماري.