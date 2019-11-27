مصر | "تريلا" تدهس سائق دراجة نارية ومرافقه بمحيط وزارة الري في الوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تريلا" تدهس سائق دراجة نارية ومرافقه بمحيط وزارة الري في الوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث، إثر وقوع حادث مروري بمحيط وزارة الري، بمنطقة الوراق، شمال المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بمحيط وزارة الري، بمنطقة الوراق.

ووجه مدير المرور بانتقال قوة لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير دراجة نارية يستقلها شخصين، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن اصطدامه بـ"توكتوك"، وانقلبت الدراجة النارية، وأثناء ذلك تصادف قدوم سيارة نقل "تريلا"، ونتج عن الحادث مصرع قائدي الدراجة النارية دهسا أسفل التريلا، وإصابة آخر.

وتم إزالة حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

