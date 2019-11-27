شكرا لقرائتكم خبر عن 6 توصيات برلمانية هامة لضبط منظومة الدواء وتوفير النواقص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، توصيات هامة فى تقريرها للرد على بيان الحكومة، بشأن توفير الأدوية الطبية وألبان الأطفال والأجهزة الطبية. وتضمنت توصيات اللجنة فى هذا الشأن الآتى: 1 ـ وضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال. 2 ـ ضرورة دعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية وخاصة فى ظل ارتفاع سعر الصرف. Advertisements 3 ـ دفع المديونيات المستحقة على وزارة الصحة وغيرها للشركات. 4 ـ بذل المزيد من الجهود للرقابة والمحاسبة على منتجى وموزعى الأدوية. 5 ـ ضرورة التصدى لمشكلات احتكار استيراد الأدوية والنواقص. 6 ـ ضرورة تفعيل أداء لجنة التسعير وحيادها.

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