شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بإطلاق مبادرة لاكتشاف المواهب الرياضية على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح النائب إسماعيل نصر الدين، تدشين مبادرة لاكتشاف المواهب الرياضية على مستوى الجمهورية فى مختلف أنواع اللعبات سواء الفردية أو الجماعية، قائلا: الرياضة أصبحت استثمارا أساسيا للعديد من الدول على مستوى العالم.

وأوضح نصر الدين، أن مصر بها الكثير من المواهب الرياضية، وخير دليل على ذلك النجاحات الكبيرة التى تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، سواء على صعيد اللعبات الفردية، أو فى اللعبات الجماعية وآخرها المنتخب الأولمبي الذى حقق إنجاز رياضيا كبيرا، وهذا يؤكد أن هناك العديد من المواهب المدفونة التى تتطلب رؤية وخطة لاكتشافها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مراكز الشباب سيكون عليها دور كبير فى ذلك، وضرورة استغلال المراكز المنتشرة على صعيد الجمهورية، فى إعداد خطة حقيقية لاكتشاف المواهب، وهذا الأمر يستوجب أيضا تطوير المراكز وتجديدها، وزيادة وعى المواطنين بشأن الرياضة والاهتمام به، مع التأكيد على أن الرياضة استثمار حقيقى على الدولة أن تستغله بشكل جيد.