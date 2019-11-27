أخبار مصر

مقترح برلمانى بإطلاق مبادرة لاكتشاف المواهب الرياضية على مستوى الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بإطلاق مبادرة لاكتشاف المواهب على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح النائب إسماعيل نصر الدين، تدشين مبادرة لاكتشاف المواهب الرياضية على مستوى الجمهورية فى مختلف أنواع اللعبات سواء الفردية أو الجماعية، قائلا: أصبحت استثمارا أساسيا للعديد من الدول على مستوى العالم.

وأوضح نصر الدين، أن مصر بها الكثير من المواهب الرياضية، وخير دليل على ذلك النجاحات الكبيرة التى تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، سواء على صعيد اللعبات الفردية، أو فى اللعبات الجماعية وآخرها المنتخب الأولمبي الذى حقق إنجاز رياضيا كبيرا، وهذا يؤكد أن هناك العديد من المواهب المدفونة التى تتطلب رؤية وخطة لاكتشافها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مراكز الشباب سيكون عليها دور كبير فى ذلك، وضرورة استغلال المراكز المنتشرة على صعيد الجمهورية، فى إعداد خطة حقيقية لاكتشاف المواهب، وهذا الأمر يستوجب أيضا تطوير المراكز وتجديدها، وزيادة وعى المواطنين بشأن الرياضة والاهتمام به، مع التأكيد على أن الرياضة استثمار حقيقى على الدولة أن تستغله بشكل جيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقترح برلمانى بإطلاق مبادرة لاكتشاف المواهب الرياضية على مستوى الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا