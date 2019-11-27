شكرا لقرائتكم خبر عن لجان التفتيش بـ"التنمية المحلية" تجوب المحافظات لتقييم مسابقة أجمل قرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم تشكيل لجان من قطاع التفتيش والمتابعة فى الوزارة بالاشتراك مع المحافظات المختلفة، لزيارة المحافظات ومتابعة اختيارات المحافظات للقرى المنافسة فى مسابقة أجمل قرية.

وأضاف قاسم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن هذه الجولات تأتى تمهيدًا لبدء اختيار القرى المنافسة والفائزة فى المسابقة والتى سيتم الإعلان عنها قريبًا، بعد التقييم الذى ستم بناء على 5 محاور عمل وهى :"الإصحاح البيئى، والتنمية العمرانية، والتنمية المحلية والمشاركة الشعبية وتحسين الخدمات".

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد أصدر كتابًا دوريًا لكافة المحافظات بالإجراءات الخاصة بالمسابقة التى أعلنت عنها الوزارة لاختيار أفضل "عاصمة محافظة – مدينة – حى – مركز – قرية" على مستوى الجمهورية، والتى تنظم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

وأكد شعراوى، أن المسابقة تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بشأن تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات التى تقدم لهم وزيادة المشاركة الشعبية للمواطنين، لافتا إلى أن المسابقة تستهدف اختيار وتكريم الوحدات المحلية المتميزة فى جميع الجوانب التى تؤثر مباشرة على جودة الحياة للمواطن المصرى وسيكون الاختيار مبنى على تقييم قدرة الوحدة المحلية على توفير المنظومة المتكاملة للتنمية الشاملة.