شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي لـ CNN: نركز خلال العامين المقبلين على شعور المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال لقاءٍ مع قناة «سي إن إن» الأمريكية، أُذيع اليوم الثلاثاء، إننا واثقون للغاية من أننا نسير على الطريق الصحيح وهذا ما تؤكده جميع المؤشرات.

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وأضاف رئيس الوزراء أن أهم شيء يجعلنا واثقين هو أننا عبرنا جميع القرارات الصعبة بالفعل، مشيرًا إلى أن مصر تركز خلال السنتين القادمتين على جعل المواطنين المصريين يشعرون بالنتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي.

وحول التطورات الإقليمية والتوترات في المنطقة، قال مدبولي «إننا نعيش في منطقة مضطربة للغاية بحيث تشهد احتجاجات وتوترات بسبب عدم رضاء (بعض شعوب المنطقة) عن أداء دولهم وعدم توفير حكومات هذه الدول للاحتياجات الأساسية لمواطنيهم»، موضحاً أن الوضع هنا في مصر أفضل بكثير من هذه الدول لأننا نجحنا بالفعل في التغلب على هذه العوائق وأنه أصبح من الواضح للغاية تحسن جودة المعيشة في مصر بشكل أفضل بكثير وهو ما انعكس جلياً على المواطنين.

وأشار مدبولي إلى أن الطريق لا يزال طويلاً ونحن كحكومة نعترف بذلك، مضيفاً أن هناك الكثير من الجهود اللازمة لتحسين وضعنا، مؤكدًا أن الحكومة تحاول بذل العديد من الإصلاحات لجذب المستثمرين بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر ثقة في مصر.