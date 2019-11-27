شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة إطلاق القمر الصناعي المصري طيبة 1 (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس الوزراء، نجاح إطلاق القمر الصناعي المصري للاتصالات «طيبة 1» إلى مداره النهائي.

وبث التليفزيون المصري لقطات إطلاق القمر الصناعي المصري طيبة 1 على الهواء مباشرة، من قاعدة الإطلاق في مدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية، عبر صاروخ يحمل القمر إلى المدار الخاص به، الذي يقع على بعد 36 ألف كم من الأرض.

وتعد هذه المحاولة هي الثالثة لإطلاق القمر الصناعي المصري «طيبة سات»، بعدما فشلت المحاولتين السابقتين؛ لأسباب فنية خلال المرة الأولى، وبسبب سوء الأحوال الجوية في المحاولة الثانية.

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وقالت الحكومة في بيانها: «انطلق بنجاح القمر الصناعي المصري للاتصالات (طيبه -1)، وتابع ملايين المصريين في مدن مصر وقراها، إطلاق قمرهم الصناعي نحو مداره النهائى، ليحدث نقلة نوعية في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ويبدأ الشعب المصرى تحقيق أحلام وطموحات مشروع طال انتظاره، ليس للمصريين فحسب، بل ولأشقائهم من العرب والأفارقة، حيث يمثل هذا القمر حجر زاوية لدعم المشروعات التنموية العديدة التي تبنيها مصر اليوم لتحقق بها إستراتيجية 2030 للتنمية المستدامة».

وهنأت الحكومة المصرية شركة InmarSat على الإطلاق الناجح لقمرها GX5 الذي حمل على نفس صاروخ إطلاق القمر المصرى «طيبة -1» آملين من الله أن يؤدي القمر مهمته على الوجه الأكمل.

وأضاف: «لقد أظهر تحالف شركتى ( تاليس ألينا سبيس- إيرباص ) قدراً كبيراً من المهنية والإحترافية طوال سنوات عمر المشروع، شهدت الكثير من التحديات، كان أبرزها الجدول الزمنى الطموح لبناء القمر، وكذلك العديد من العقبات التي تم تجاوزها، لذلك تتوجه الحكومة المصرية بشكر مستحق للتحالف المنفذ للقمر ممثلا في فريق إدارة المشروع، ومئات المشاركين في بناء القمر وتجميعه واختباره».