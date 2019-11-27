شكرا لقرائتكم خبر عن هل فعلاً طفل «علوم القاهرة» معجزة؟ شاهد ظهوره الأول تليفزيونياً (القصة الكاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل يومين تفجرت أزمة الطفل عمرو عزت، صاحب الـ 13 عاماً، الشهير إعلامياً بالطفل المعجزة، الذي منعته جامعة القاهرة من محاضرات قسم الرياضة بكلية العلوم، بعد نحو عامين على انتظامه في حضور المحاضرات.

بطل الواقعة

الدكتور هاني الحسيني، فجر قضية «الطفل المعجزة» على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بقوله إن أمن الجامعة منع الطفل وأسرته من دخول الحرم الجامعي، الاثنين الماضي، لأسباب غير معروفة، على حد قوله، وعدد مميزات الطالب وقدراته الكبيرة مقارنة بسنه الصغير.

مناظرة على الهواء

الدكتور هاني الحسيني، أجرى مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامجه الحكاية على قناة MBC مصر، قائلاً إن «كلية العلوم أرسلت خطابًا رسميًا لإدارة الأمن، لتسهيل دخول الطفل، إلى حرم الجامعة إلا أنهم رفضوا».

وأضاف «الحسيني»: «الطفل يتمتع بخيال واسع وقدرة على التفكير وحل المسائل المعقدة، وكان يذاكر مع نفسه مناهج إعدادي وثانوي وكان عنده معلومات كتيرة في البداية، بس مش منظمة، فقعدت معاه، ووضحتله كل حاجة بشكل تدريجي، لحد ما شرحلته مناهج ثانوية عامة، وإديته أكتر من امتحان، وبعدها بدأ يحضر محاضرات مع طلاب الفرقة التالتة في القسم».

وأكد «الحسيني» إرساله خطاباً إلى رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، لحل الأزمة، إلا أنه لم يتلق رداً ولم تحدث استجابة، قبل أن يرد «الخشت» على الواقعة عبر برنامج «الحكاية» قائلاً إنه «لا يعلم شيئا عن الواقعة.. كنت بحضر قمة المعرفة في دبي، ولسه جاي».

وشدد «الخشت» أنه لم يتلق خطاب من «الحسيني» عن الواقعة، وأضاف أن الجامعة تعمل بشكل مؤسسي، وكان على أستاذ الرياضيات أن يتواصل مع رئيس القسم التابع له.

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رئيس الجامعة يستقبل الطالب

أصدرت جامعة القاهرة بياناً، صباح أمس الثلاثاء، أكدت فيه استقبال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة في مكتبه، أسرة الطفل عمرو عزت أحمد المتميز في الرياضيات، وهو طالب في الصف السادس الابتدائي بمدرسة سمير فهمي التجريبية بالتجمع الثالث، لتشكيل لجنة لقياس قدراته بشكل علمي دقيق.

وأضافت «الجامعة» إن الطالب المتميز في الرياضيات تم اختباره من لجنة متخصصة من أساتذة بقسم الرياضيات بكلية العلوم، وقسم الرياضيات بكلية الهندسة، لقياس قدراته ووضع برنامج خاص للارتقاء بقدراته ورعايته رعاية كاملة، وتبيّن اجتيازه للمستوى الثاني الجامعي، مشيرًا إلى أنّ الجامعة ستتكفل بالنفقات والمصاريف حتى يكمل الطفل تعليمه، مؤكدًا أنّ الجامعة تتبنى الموهوبين والمبدعين.

الظهور التليفزيوني الأول

في المراحل السابقة، لم يظهر الطالب في أي لحظة على الهواء مباشرة، قبل أن يسجل ظهوره التليفزيوني الأول، مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، على قناة mbc مصر، مساء أمس الثلاثاء.

وقال الطفل عمرو عزت صاحب الـ13 عامًا الشهير بـ«الطفل المعجزة»، إنه من المقرر أن يحضر المحاضرات بالصف الدراسي الثالث بكلية العلوم بجامعة القاهرة.

ولفت «الطفل المعجزة» أن بعض طلاب الصف الأول الجامعي لا يعلمون شيئًا عما درسوه قبل مرحلة الجامعة، كما تحدث «الطفل المعجزة» عن أزمة الدروس الخصوصية، مؤكدًا أنها تعمل على «قوقعة الطالب» فكريًا.

وأوضح «الطفل» أن زملائه وأساتذته في المدرسة التجريبة لم يكونوا على علم بحضوره محاضرات في جامعة القاهرة، وأشار إلى أنه يتمنى أن يكون عالم رياضيات عندما يكبر.

وذكر «الطفل المعجزة» أنه حريص على النوم مبكراً لأن ذلك يساعده على التركيز، ولفت إلى ان وقت فراغه يكون قليل جدًا.