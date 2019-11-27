اعرف تفاصيل امتحانات أولى وثانية ثانوى الورقية والإلكترونية × 6 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،تفاصيل عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام المقرر لها يناير المقبل، الخليج 365 يقدم فى 6 معلومات ألية عقد اختبارات الطلاب وفقا فئات الطلاب. 1- طلاب أولى ثانوى بجميع فئاتهم يؤدون امتحان يناير المقبل ورقيا. 2- يعقد للطلاب امتحان تجريبى فى مارس المقبل للتدريب على التابلت. 3- تعقد امتحانات مايو لجميع الطلاب فى أولى ثانوى إلكترونيا. 4- طلاب الصف الثانى الثانوى يعقد لهم امتحان يناير المقبل إلكترونيا بالنسبة للمنتظمين فى المدارس الحكومية والخاصة. Advertisements 5- أما طلاب السجون والخدمات وأبنائنا فى الخارج تعقد امتحان يناير لهم ورقيا. 6- يبدأ تسليم طلاب أولى ثانوى التابلت من الغد وحتى ديسمبر المقبل.

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