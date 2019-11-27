شكرا لقرائتكم خبر عن فلكيا.. غدًا الخميس غرة شهر ربيع الآخر لعام 1441 هجريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يولد هلال شهر ربيع الأخر مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الخامسة و 6 دقائق مساء بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الثلاثاء 29 من ربيع الأول لعام 1441 هجريا الموافق 26 نوفمبر الجارى وهو يوم الرؤية.
وكشفت الحسابات الفلكية، أنه سيلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم فى مدينة القاهرة وكذلك فى الغالبية العظمى للعواصم والمدن العربية والإسلامية.
وأوضحت الحسابات أنه يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس فى ذلك اليوم بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم فى الغالبية العظمى للعواصم والمدن العربية والإسلامية وهذه من الحالات الشاذة التى يجب دراستها لتفسيرها .
وأكدت الحسابات أنه وفقا لذلك يكون اليوم الأربعاء 27 نوفمبر هو المتمم لشهر ربيع الأول وبذلك تكون غرة شهر ربيع الأخر لعام 1441 هجريا فلكيا غدا الخميس 28 نوفمبر الجارى.
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