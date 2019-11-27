شكرا لقرائتكم خبر عن "القومية للأنفاق" تطرح مناقصة عالمية لشراء ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية للأنفاق طرح مناقصة عامة أمام الشركات المحلية والعالمية لشراء ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا لصالح محطات الخطين الأول والثانى، وذلك ضمن خطتها لتركيب ماكينات إصدار تذاكر المترو آليا بكافة محطات الخطوط الثلاثة، حيث سبق للهيئة التعاقد على 50 ماكينة (TVM) لصالح محطات الخط الثالث وتم وصول أول دفعة من هذا التعاقد وعددها 3 ماكينات وركبتها الهيئة بمحطات هارون والألف مسكن ونادى الشمس.

وقالت الهيئة القومية للإنفاق فى قرار الطرح العام، إن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بهذه المناقصة تباع بمقر الهيئة برمسيس مقابل رسوم يتم تسديدها باليورو، وأن الإثنين الموافق 16 ديسمبر هو آخر موعد لتلقى ومناقشة أى استفسارات خاصة بالشركات التى ترغب فى التقدم لهذه المناقصة العامة من خلال التواصل مع الهيئة.

وأضافت الهيئة القومية للأنفاق أن 20 يناير المقبل هو آخر موعد لتقى وتقديم العروض والعطاءات الفنية والمالية، وأن قيمة التأمين الابتدائى خلال تقديم العروض يبلغ مبلغ 60 ألف يورو، بالإضافة 130 ألف جنيه، على أن يتم تقديم تأمين نهائى من قبل الشركة التى ستفوز بهذه المناقصة قدره 5% من قيمة الماكينات التى سيتم توريدها بعد رسو العرض عليها.

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وأوضحت مصادر مسئولة أن الهيئة القومية للأنفاق لتخطط لتركيب ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا المعروفة باسم (TVM) فى كافة محطات المترو للتسهيل على الركاب فى استخراج التذاكر، بحيث يمكن للراكب استخراج وشراء التذاكر من هذه الماكينات باستخدام العملات المعدنية والورقية والبطاقات الائتمانية الخاصة بالبنوك، وذلك بجانب شبابيك التذاكر الموجودة بالمحطات.

وأشارت المصادر إلى أن أول دفعة من ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا وصلت منذ شهور وتم تركيبها مع افتتاح وتشغيل محطات هارون والألف مسكن ونادى الشمس بالخط الثالث للمترو منتصف يونيو الماضى، بعدما تم تحديدها كمرحلة أولى لتشغيل هذه الماكينات بها قبل تعميمها فى باقى المحطات، حيث تم التعاقد مع إحدى الشركات الفرنسية لتوريدها.

وماكينات استخراج تذاكر المترو أوتوماتيكيا سيستخدمها الراكب فى استخراج تذاكر المترو آليا بدلا من اللجوء إلى الوقوف أمام شبابيك التذاكر، حيث هذه الماكينات شبيهة بماكينات الـ"ATM" الخاصة بالبنوك، ويمكن للراكب استخراج عبرها تذاكر الرحلة الواحدة أو شحن الكارت الذكى المحمل عليه الاشتراكات أو المستخدم كمحفظة نقود لاستقلال المترو بديلا عن التذاكر الورقية.

وقررت وزارة النقل تركيب هذه النوع من الماكينات لأول مرة فى محطات مترو أنفاق القاهرة الكبرى للتسهيل على المواطنين خلال شراء تذكر المترو وتقليل الزحام أمام شبابيك التذاكر بمحطات خطوط المترو الثلاثة، بحيث يتم تركيب هذه الماكينات فى كافة المحطات تباعا، على أن يتم تركيب هذه الماكينات فى كافة محطات المترو الجديدة الجارى تنفيذها بالخط الثالث مع افتتاحها وتشغيلها للجمهور.