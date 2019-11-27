شكرا لقرائتكم خبر عن يعنى إيه علاج نفسى؟.. اعرف كيف يمارس غير الأطباء المهنة وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة لمجلس النواب، بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، إضافة باب جديد بعنوان (تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين) إلى قانون رعاية المريض النفسى.

ونصت المادة (35 مكرر) فى هذا الباب: على أن تسرى أحكام هذا الباب على ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين أيا كان موقع عملهم.

ويقصد فى تطبيق أحكام هذا الباب بالكلمات والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:

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أ- العلاج النفسى:

نوع من العلاج يقوم به الطبيب النفسى، أو المعالج النفسى تحت إشراف الطبيب المذكور، ويستخدم فيه مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعى لتقييم وعلاج الاستجابات غير التوافقية أو التي يشوبها خلل وظيفى سواء في الانفعال أو التفكير أو السلوك وتشمل العلاجات المعرفية والسلوكية والإنسانية، وغيره من أنواع العلاجات الأخرى التي تثبت فاعليتها.

ب- المعالج النفسى: هو من يقوم بتنفيذ خطة العلاج النفسى تحت إشراف الطبيب النفسى.

ج-اللجنة: لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين.