شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تواصل تجهيز 7 مستشفيات و9 وحدات صحية استعدادا لتطبيق التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق لتجهيز كافة البيانات الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل المقرر انطلاقها رسمياً مطلع مارس 2020، حيث يتم حالياً إعداد وتجهيز المستشفيات التى تم إختيارها لتدخل ضمن منظومة التأمين الصحى الجديدة بالأقصر وهى 7 مستشفيات فى كافة مدن المحافظة، حيث سيتم التطبيق الفعلى للمنظومة فى الموعد المحدد لها فى مارس 2020.

وقالت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه يجرى العمل على تجهيز7 مستشفيات بمحافظة الأقصر فى إطار المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل، وهي:- "مستشفى الأقصر الدولى - مستشفى الأقصر العام - مستشفى إسنا - مستشفى أرمنت - مستشفى العديسات – مستشفى البياضية- مستشفى حميات الأقصر)، بالإضافة إلى 9 وحدات ومراكز صحية وهى (القرايا – العضايمة – الكيمان - النجوع بحرى - توماس 3 - القرية - الحلة - زرنيخ – المعلا).

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وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أنه تم حتى الآن منذ فتح باب التسجيل بالمنظومة للتأمين الصحى الشامل، تسجيل بيانات أكثر من 150 ألف مواطن فى محافظة الأقصر، حيث ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللتحقق من أى معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 /02).

وفى مدينة الطود قال العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، أنه فى إطار توفير سبل الراحة على المواطنين لتقديم أفضل الخدمات الصحية بالمركز كلف بتوفير 2 غرفة وقاعة كبيرة لإستقبال موظفى الوحدة الصحية بنجع علوان، وذلك لتفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل وتوفير كافة الدعم لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل مع توفير قاعة لتفعيل المنظومة الجديدة فى المنطقة، موضحاً أنه تقرر أيضاً توفير حجرتين لتطعيمات الأطفال داخل ديوان الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، تسهيلا لخدمة مواطنى نجع علوان و المهيدات و قباح و نجع خميس، وعلى أثر ذلك قامت الوحدة المحلية بقرية العديسات قبلى برئاسة هشام على أبا يزيد رئيس القرية بإستقبال موظفى الوحدة الصحية بنجع علوان، وتضم مكتب صحة وشئون عاملين ومكتب تنظيم الأسرة وملفات التأمين الشامل وتطعيمات الأطفال والسيدات.

كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل، عن أن الهدف من تطبيق منظومة صحية شاملة تظل جميع المواطنين هو خفض نسب إنفاق المواطنين من أموالهم الخاصة على العلاج والكشف، وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن المنظومة الجديدة للتأمين الصحى شمولية، بمعنى أنها توفر العلاج والكشف من كل الأمراض بدون حد أقصى للعلاج مقابل سداد الاشتراكات والمساهمات المقررة بالقانون، وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن النظام الجديد يوفر خدمة طبية متميزة للغاية وبأعلى مستوى من الجودة لجميع المواطنين، كما يوفر خبرات وكوادر طبية مميزة فى كل التخصصات.