أخبار مصر | شاهد.. لحظة اشتعال الحريق في صالة "جيم" شهيرة بالمهندسين وسقوط مصابين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. لحظة اشتعال الحريق في صالة "جيم" شهيرة بالمهندسين وسقوط مصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة اشتعال الحريق في إحدى صالات الألعاب الرياضية "الجيم" الشهيرة في منطقة المهندسين، والذي أسفر عن وفاة شخص، وإصابة 4 آخرين.

,لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين إثر نشوب حريق داخل مبنى جولدز جيم بمنطقة المهندسين، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارات الإسعاف لتلقى العلاج اللازم، ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

ونجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة في السيطرة على حريق شب داخل مبني جولدز جيم بشارع سوريا، بمنطقة المهندسين، وأخطر مدير أمن الجيزة.