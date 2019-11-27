أخبار مصر | هالة زايد في مهب الريح .. أزمات تهدد عرش وزيرة الصحة (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هالة زايد في مهب الريح .. أزمات تهدد عرش وزيرة الصحة (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتفنن في صناعة الأزمات وليس حلها، منذ جلوسها على كرسي الوزارة وهي لا تجيد شئ غير تنفيذ المبادرات الرئاسية غير المسبوقة التى أمر بها الرئيس السيسي، للإرتقاء بصحة المواطنين، ومقابل ذلك نرى حالة من الفوضى تتفشى فى ربوع المحافظات من فساد وأهمال مستشفيات مما يؤثر سلبا على المنظومة الصحية التي يسعى الرئيس جاهدا الإرتقاء بها إلى الأمام.

ترصد "الخليج 365" خلال السطور القادمة أزمات عديدة لوزيرة الصحة تهدد بقائها في الوزارة.

الإعتداءات المتكررة وهجرة الأطباء

تعاني المستشفيات الحكومية من العجز الشديد في الأطباء، بسبب هجرة أعداد كبيرة إلى الخارج بحثًا عن مصدر رزق يضمن لهم حياه كريمة، بسبب تدني أجورهم المادية وعدم توافر الحماية لهم في حال أصيب المريض بمكروه أو توفي نتيجة حدوث مضاعفات صحية أو نقص الإمكانيات، ليفاجأ الطبيب بسبه والاعتداء عليه من قبل أهل المريض وتتطور الأزمة بإحالته للنيابة دون أن يكون صدر منه أي خطأ مهني.

ولا تقوم وزارة الصحة بأي دور في أزمة الأطباء، بل تركتهم وحدهم يواجهون ظروف العمل السيئة من جميع الجهات، فلا حماية قانونية من الإعتداء عليهم، أو من العدوى التي قد تصيبهم، بالإضافة إلى ذلك رواتبهم القليلة التي لا تفي متطلباتهم في الحياة، وكل هذه المشكلات بالطبع تجعلهم يبحثون عن فرص عمل أفضل.

"قرارات من كوكب تاني"

وضعت الوزيرة الأطباء في ورطة عندما شددت على حظر تكليف المرضى أو ذويهم بشراء أى مستلزمات طبية خلال علاجهم بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وأكدت فى قرارها أن الطبيب الذى يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية، وأكدت أن المستلزمات الطبية والأدوية متوفرة بجميع مستشفيات الوزارة، وهو ما أثار غضب الأطباء، ووصفو القرار بغير المفهوم، موضحين أن الوزيرة على علم بعدم توافر المستلزمات والعلاج، فلماذا تضغط على الأطباء وتضعهم فى ورطة، قائلين: "الوزيرة عايزانا نصرف من جيبنا على المرضى، ولا بتطلع قرارات من كوكب تانى".

إهانة الصيادلة في بورسعيد

سادت حالة من الغضب بين الصيادلة، بسبب ما وصفوه بالإساءة التي وجهتها وزيرة الصحة لهم، خلال زيارتها لبورسعيد، لمتابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي، بسبب تصريحات الوزيرة بأن غياب الصيادلة لا يشعرها بأزمة، وأن غياب ممرضة أكثر تأثيرا من غياب 100 صيدلي، ما اعتبره الصيادلة إهانة لهم وتقليل من شأنهم، ما أدى لغضب الوسط الصيدلي والمطالبة بإقالة الوزيرة.

"أنا مش عايزة صيادلة"