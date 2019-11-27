أخبار مصر | وزير النقل يصل العاصمة البريطانية لندن لترأس وفد مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يصل العاصمة البريطانية لندن لترأس وفد مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، العاصمة البريطانية لندن، مساء الثلاثاء، لترأس وفد مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية، والتي تسعى خلالها مصر للفوز بعضوية مجلس المنظمة الفئة c.

وأكد الوزير، أن مصر تسعى بقوة لتحقيق الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، لما له من أهمية كبيرة، التي تعتبر من الدول الرائدة في مجال النقل البحري، وخاصة مع ما تتمتع به من موقع جغرافي يمثل قلب العالم، وبما لها من حدود بحرية ممتدة على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم

ومن المقرر، أن يلتقي الوزير خلال الزيارة للعاصمة البريطانية عدد من رؤساء كبريات الشركات البريطانية العاملة في قطاع الملاحة والنقل البحري والسكك الحديدية.

كما سيشارك في المنتدي الذي تعقده جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، لعرض رؤية الوزارة والفرص الاستثمارية المتاحة، في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع النقل باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي.