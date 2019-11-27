شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تسهيلات مرور الأقصر لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت الإدارة العامة للمرور بمحافظة الأقصر عدة إجراءات للتيسير على المواطنين كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أثناء ترددهم على وحدات التراخيص بإدارة مرور الأقصر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر، حيث تم تجهيز صالة خدمة المواطنين على أفضل مستوى لتحقيق راحة المواطنين حال ترددهم على إدارة المرور وتزويدها بتكييفات هواء ومراوح نظراً لارتفاع درجة الحرارة بمدينة الأقصر خلال فترة الصيف.

كما تقرر تخصيص مقاعد لجلوس المواطنين مع تزويد صالة خدمة المواطنين بشاشات لعرض الحوادث المرورية وأسبابها، وكيفية تلافيها وقواعد وآداب المرور والعلامات الأرضية والإرشادية والعلامات التحذيرية، وذلك بصورة تجذب انتباه المواطنين أثناء انتظارهم لاستخراج رخص القيادة والتيسير بإدارة المرور.

وشملت إجراءات مرور الأقصر، تخصيص شباك لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وأفراد عناية خاصة بهم من خلال تخصيص المجندين لمساعدتهم، وتم تخصيص موظفين لمعاونة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى إجراءات الترخيص، كما تم زيادة عدد الموظفين بوحدات التراخيص بما يكفل عدم الازدحام على الشبابيك وسرعة إنهاء الإجراءات وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وإجراء التوسعة اللازمة لصالة خدمة المواطنين والشبابيك بالشكل الذى يحقق راحتهم أثناء ترددهم لإنهاء إجراءات التراخيص.