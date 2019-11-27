مداخل خاصة لذوى الاحتياجات وحنفيات موفرة فى مساجد الأوقاف الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، تضمين الكود الجديد للمساجد بمنوذج البناء الموحد لـ"رامبات ذوى الاحتياجات الخاصة" (مداخل خاصة) والحنفيات الموفرة. وقال الشيخ جابر طايع المتحدث الرسمى باسم وزارة الاوقاف، إن الوزارة ملتزمة بالمرافق الموفرة ومداخل خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة. Advertisements وأضاف طايع لـ" الخليج 365"، أنه لن يتم السماح بمخالفة النموذج المعتمد ويتم إسناد الإشهارات الجديدة متضمنة هذه الاشتراطات.

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