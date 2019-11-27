شكرا لقرائتكم خبر عن مداخل خاصة لذوى الاحتياجات وحنفيات موفرة فى مساجد الأوقاف الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
وقال الشيخ جابر طايع المتحدث الرسمى باسم وزارة الاوقاف، إن الوزارة ملتزمة بالمرافق الموفرة ومداخل خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة.
وأضاف طايع لـ" الخليج 365"، أنه لن يتم السماح بمخالفة النموذج المعتمد ويتم إسناد الإشهارات الجديدة متضمنة هذه الاشتراطات.
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