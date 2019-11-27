شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات هيئة المساحة.. أبرزها تحديد مواقيت الصلاة والقبلة وتتحرى الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنشئت الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، عام 1898 أى منذ حوالى 120 عامًا فى مجال المساحة، ومعلومات الأراضى، فهى مسئولة عن توثيق وتدقيق خرائط مصر منذ نشأتها وحتى الآن، كما أنها تقدم خدمات أخرى لا يعرفها الكثيرين نرصدها فى التقرير التالى.



1- تتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات.

2- تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات .

3- تتولى تعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة وتدقيق وتحديد ملكيات الأفراد من الأراضى و العقارات، بما يسهم فى القضاء على النزاعات.

4- تتولى صرف التعويضات للمتضريين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية فى حال نزع ممتلكاتهم للنفع العام.

5- تتولى تحديد مواعيد مواقيت الصلاة من خلال الإدارة العامة للجيوديسيا بالتنسيق مع دار الإفتاء والأزهر وهيئة الأوقاف

6- تقدم خدمات الحسابات الفلكية وإصدار التقويم وتحديد قبلة المساجد وخطوط وقوف المصلين.

7- تقوم باستطلاع أهلة الأشهر الهجرية من خلال لجان رصد فى 6 محافظات " الغردقة وأسوان وسوهاج ومرسى مطروح وقنا والوادى الجديد"، بالتنسيق مع معهد البحوث الفلكية و تحت رعاية مفتى الجمهورية.

8- تشترك مع الشهر العقارى والضرائب فى عملية تسجيل الملكيات .

9- تقوم الهيئة بالعمل المساحى وإعطاء المواطن خريطة ودفتر مسجل فيه بيانات الملكية والضرائب المقررة ويحرر الشهر العقاري عقد الملكية.

10- تقوم بتكوين الخرائط الجغرافية والأطالس مختلفة الأغراض بهدف استخدامها في الدراسات المختلفة.

11- تقوم بتصميم وطباعة بعض الطوابع والشهادات الخاصة بالجامعات المصرية وكذلك الرسومات الفنية والبيانية الدقيقة التى يطلبها القطاع العام مثل هيئة الأرصاد .

12- أصبحت هيئة اقتصادية بقرار من مجلس الوزراء .