شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قطع مياه الشرب بالكامل عن منطقة مدينة ناصر فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن القيام بإجراء أعمال تعديلات فى خط مياه الشرب البولى إيثيلين بمطلع مدينة ناصر بأسوان. وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه سيتم قطع مياه الشرب عن منطقة مدينة ناصر بالكامل، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الخميس. وأهابت محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

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