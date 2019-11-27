شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تتوقع حلف اليمين للمحافظين الجدد اليوم.. و4 محافظات الأقرب لتعيين نواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت مصادر مطلعة، أنه من المقرر أن يؤدى المحافظين الجدد حلف اليمين، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكدة أن حركة المحافظين ستشمل تغييرالعديد من المحافظين والدفع بدماء جديدة.

وأضافت المصادر أن من ضمن المحافطات الذى سيكون لها نواب للمحافظين الجدد، هى محافظات: المنوفية وكفر الشيخ، والإسكندرية والشرقية وغيرها من المحافظات الأخرى، حيث من المتوقع أن يتم تعيين نواب للمحافظين يقرب من 20 نائبًا أو أكثر، وذلك فى المحافظات المختلفة لمعاونة المحافظين فى أعمالهم خلال الفترة المقبلة .