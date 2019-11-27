محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: يواصل رجال الحماية المدنية بالجيزة جهودهم لإنجاز عملية التبريد بموقع حريق هائل اندلع في صالة ألعاب رياضية "جيم" بمنطقة المهندسين. وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 70 ثانية يرصد تواجد مكثف من رجال الإطفاء وسط تصاعد كثيف للأدخنة. وأسفر الحريق عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين. وقال مصدر أمني مسؤول إن المتوفى فارق الحياة نتيجة إصابته بحالة اختناق بسبب الأدخنة الكثيفة، موضحا أنه جرى نقل المصابين الأربعة إلى أقرب مستشفى بواسطة الإسعاف للعلاج. Advertisements ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من "جيم" بشارع دمشق. دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد. وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد إخلاء الصالة من مرتاديها وجميع العاملين حرصا على سلامتهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر اللقطات الأولى لحريق "جيم" شهير في المهندسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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