محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي شخص مصرعه وأصيب 4 أخرون؛ إثر حريق هائل اندلع في صالة ألعاب رياضية "جيم" بمنطقة المهندسين، مساء الثلاثاء. مصدر أمني مسؤول قال إن المتوفى فارق الحياة نتيجة إصابته بحالة اختناق بسبب الأدخنة الكثيفة، موضحا أنه جرى نقل المصابين الأربعة إلى أقرب مستشفى بواسطة الإسعاف للعلاج. Advertisements ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من "جيم" بشارع دمشق. دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد. وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد إخلاء الصالة من مرتاديها وجميع العاملين حرصا على سلامتهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر متوفى و4 مصابين في حريق "جيم" بالمهندسين.. ومصدر: اختناق بالأدخنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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