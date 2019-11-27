مصدر أمني: حالات اختناق في حريق "جيم" شهير بالمهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول عن وقوع حالات إصابة إثر حريق اندلع في صالة ألعاب رياضية "جيم" بمنطقة المهندسين، مساء الثلاثاء.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن الحريق أسفر عن إصابة بعض مرتادي "الجيم" بحالة اختناق بسبب الأدخنة الكثيفة، نافيا وقوع وفيات حتى الآن.

بدوره، أكد مصدر أمني من موقع الحريق، أن رجال الإطفاء سيطروا على مصدر النيران سريعا، ويجرون عملية التبريد لمنع تجددها.

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وبسؤاله عن سبب الحريق، رجح حدوث ماس كهربائي في إحدي التوصيلات الكهربائية، مشيرا إلى أن نتيجة المعاينة بواسطة رجال المعمل الجنائي ستكشف الأمرر كاملا.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من "جيم" بشارع دمشق.

دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد إخلاء الصالة من مرتاديها وجميع العاملين حرصا على سلامتهم.