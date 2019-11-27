حريق هائل داخل "جيم" شهير في المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق هائل في صالة ألعاب رياضية شهيرة "جيم" بمنطقة المهندسين، مساء الثلاثاء. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من "جيم" بشارع دمشق. دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد. وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد إخلاء الصالة من مرتاديها وجميع العاملين حرصا على سلامتهم.

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