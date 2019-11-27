ضبط مقاول هارب من ٩٠ حكم قضائي في كمين شبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على مقاول هارب من ٩٠ حكم قضائي بالساحل.
البداية عندما تمكن النقيب محمود جميل، ضابط مباحث كمين شبرا العلوي، من ضبط "علي. ع" مقاول بالوراق؛ أثناء استقلاله سيارة، وبالكشف الجنائي عليه تبين أنه هارب من ٩٠ حكم سرقة تيار كهربائي.
وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عمرو أبو رية، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، والمقدم محمد وجيه، مفتش المباحث، اعترف بصحة الأحكام.
تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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