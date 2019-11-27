جنوب السودان تستعين بالخبرات المصرية لتطوير نظام التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مساء اليوم الثلاثاء، مع نظيره في جنوب السودان الدكتور دنج دنج هوك ياي، التعاون بين البلدين في مجال التعليم، والاستعانة بالخبرات المصرية لتطوير النظام التعليمي بجنوب السودان، من خلال تأليف مناهج اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية، بالإضافة إلى طباعة الكتب الدراسية وتدريب المعلمين.

وأكد الدكتور طارق شوقي، خلال اللقاء على العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والتعاون فيما بينهما وتبادل الخبرات، معرباً عن ترحيبه بالتعاون مع دولة جنوب السودان لتطوير النظام التعليمي.

من جهته، ثمن وزير جنوب السودان، جهود الدولة المصرية في دعم بلاده من خلال الاستعانة بالخبرات المصرية في تطوير نظام التعليم في جنوب السودان.