بالفيديو.. لحظة إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أطلقت مصر مساء الثلاثاء، القمر الصناعي "طيبة 1" المتخصص في الاتصالات، من قاعدة الإطلاق في مدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية، عبر صاروخ يحمل القمر إلى المدار الخاص به، الذي يقع على بعد 36 ألف كم من سطح الكرة الأرضية.

وتعد هذه المرة، هيّ المحاولة الثالثة لإطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة سات"، بعدما فشلت المحاولتين السابقتين؛ لأسباب فنية خلال المرة الأولى، وبسبب سوء الأحوال الجوية في المحاولة الثانية.

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ويصل وزن القمر الصناعي المصري الأول في مجال الاتصالات "طيبة 1"، إلى 5.6 طن، ليقضي في مداره 15 عامًا هي عمره الافتراضي، بالتعاون بين شركة "آريان سبيس" وشركة "إيرباص"، ليعمل على تقوية شبكة الاتصالات في مصر.

وننشر فيديو لحظة إطلاق القمر الصناعي مساء اليوم: