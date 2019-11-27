بعد انطلاق الموسم.. "غرفة السياحة" تكشف تفاصيل تأجيل سفر معتمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، سبب تأجيل سفر مجموعة من المعتمرين في اليوم الأول لرحلات العمرة أمس، موضحة أن ذلك يرجع إلى عدم حصولهم على الباركود الخاص بكل منهم من بوابة العمرة المصرية.

وبحسب بيان اليوم، ناشدت الغرفة، المواطنين الراغبين في أداء العمرة اللجوء إلى شركات السياحة لتنفيذ الرحلة والسفر من خلالها.

وأوضحت الغرفة أن قرار رئيس الوزراء الخاص بإنشاء بوابة العمرة المصرية باعتبارها المنصة الإلكترونية الوحيدة لرحلات العمرة أكد أن تنظيم العمرة قاصر على شركات السياحة، كما تضمن ضرورة إستخراج باركود لكل معتمر عن طريق شركة السياحة كشرط أساسي للسفر.

وناشدت غرفة، السياحة، المعتمرين التأكد من شركات السياحة من استخراج الباركود الخاص بهم قبل التوجه الى المطارات والمنافذ حتى لا يتم تأجيل الرحلة لحين استخراجه.

من جانبه، أكد باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن الغرفة أطلقت حملة توعية موسعة بكافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي للتوعية بالتعامل مع بوابة العمرة وتحذير المواطنين الراغبين في أداء العمرة من التعامل مع السماسرة والوسطاء الذين يجوبون المحافظات للترويج لبرامج وهمية وبأسعار مرتفعة بعيدا عن شركات السياحة، وحذرت الحملة من أن التعامل مع الوسطاء لن يمكن المواطن من الحصول على رمز " الباركود " الذى يعد شرطاً أساسياً للسماح بالسفر من المطارات والمنافذ البرية.

Advertisements

وأضاف السيسي، أن الغرفة أكدت على شركات السياحة سرعة التسجيل على البوابة وهو ما تم بالفعل وتم إستكمال الإجراءات، كما طالبتهم بسرعة تسجيل بيانات معتمريهم لإستخراج الباركود الخاص بكل معتمر وتتواصل الغرفة مع كافة الشركات لحل أية مشاكل تواجههم.

وأكد أن البوابة سوف تسهم كثيرا في تسهيل الإجراءات وتيسير السفر من المنافذ والمطارات .. مشيرا الي أن هناك إرتياح وإشادة كبيرة من الشركات بالتعامل من خلال البوابة.

ومن جانبه، أكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة والمستشار التنفيذي والمتحدث الرسمي لبوابة العمرة المصرية أن حصول المعتمر على رمز " الباركود " يؤكد صحة التأشيرة وسلامة برنامج العمرة وإتمام حجز وسائل السفر والتنقلات وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية، ويتيح "الباركود" للجهات المسئولة مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وحتى سفره وعودته سالما والتدخل الفورى لحل أي مشاكل تواجهه.

وأضاف أن إنشاء البوابة جاء للتسهيل على المواطنين وضمان حقوقهم ولتكون المنصة الإلكترونية الوحيدة لتنظيم الرحلات من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة، مشيرا إلى أن البوابة سهلت كافة الإجراءات للمواطن الذي له حق اختيار الشركة التي ستقوم بتنظيم رحلته من خلال الشركات المسجلة على البوابة ، فجميع الشركات المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة مسجلة على البوابة.

وطالب المواطنين الراغبين فى أداء مناسك العمرة ضرورة التعامل مع شركات السياحة المسجلة فقط على البوابة الالكترونية للعمرة والتي تقوم بتنفيذ الرحلات تحت الإشراف الكامل لوزارة السياحة ومتابعة لحظية من غرفة الشركات لضمان نجاح الموسم وحقوق المواطنين.