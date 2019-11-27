ماذا قال عمرو أديب عن إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

علّق الإعلامي عمرو أديب، على نجاح مصر في إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1" للاتصالات، مساء الثلاثاء.

وقال "أديب" عبر حسابه على "تويتر" مساء اليوم: "بعد نجاح إطلاق القمر الصناعي المصري (طيبة ١) للاتصالات، مش هنضطر تاني لموضوع نقفل الراوتر ونفتح الراوتر علشان نشغل النت".

وأطُلق القمر الصناعي "طيبة 1" المتخصص في الاتصالات، في تمام الساعة 11.22 مساء الثلاثاء، من قاعدة الإطلاق في مدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية، عبر صاروخ يحمل القمر إلى المدار الخاص به، الذي يقع على بعد 36 ألف كم من سطح الكرة الأرضية.

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يصل وزن القمر الصناعي المصري الأول في مجال الاتصالات "طيبة 1"، إلى 5.6 طن، ليقضي في مداره 15 عامًا هي عمره الافتراضي، بالتعاون بين شركة "آريان سبيس" وشركة "إيرباص"، ليعمل على تقوية شبكة الاتصالات في مصر.

ومن المتوقع أن يسهم في نهضة بقطاع الطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة، ويدعم أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب، ويوفر خدمات الإنترنت والاتصالات لبعض دول حوض النيل وشمال أفريقيا، ليدعم مسيرة مصر الأفريقية في 2019، خاصة بعد توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي واستضافتها وكالة الفضاء الأفريقية.