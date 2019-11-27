"خلينا إيد واحدة".. السيسي يوجه رسالتين للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالتين إلى المواطنين خلال لقاءه بعدد من الكتاب والإعلاميين على هامش افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد، الثلاثاء.

وقال الرئيس السيسي: "رسالتي للمصريين مابتتغيرش؛ خلينا مع بعض إيد واحدة، وإننا ما نختلفش، أول قضية مقلقة إننا نختلف".

وأضاف الرئيس: "الرسالة الثانية التي أوجهها للمصرين، إننا نكون واثقين من نفسنا، وإن اللي بيحصل قد يكون غير كافي، ولكن هذا أقصى ما يمكن عمله".

وواصل: "إحنا لسه معملناش حاجة، النجاح الحقيقي لما يعدي 20 سنة، وييجي ناس تقول إن البرنامج أطلق في 2019 ونجح".

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وأشار السيسي إلى أن أي تجربة جديدة في بدايتها من الممكن أن تكون غير مستقرة، مطالبًا الإعلاميين بتوعية الموطنين بأهمية مشروع التأمين الصحي الشامل.

وشدد الرئيس السيسي على أن وحدة المصريين وتماسكهم وثقتهم في أنفسهم هي أساس نجاح أي مشروع، مؤكدا أن دعم الإعلام للمشروعات وتقديمها للمواطنين بصورة جيدة وحقيقية هو أساس نجاحها.

وأضاف أن تنفيذ هذا البرنامج بنجاح يعد أمرا بالغ الطموح، حيث إنه يقوم على تقديم خدمة طبية متميزة بتكلفة 2100 جنيه للفرد، بعدما كانت نحو 180 جنيها، وهو ما يعني أن بورسعيد إذا كانت تتكلف قبل ذلك 180 مليون جنيه فأصبحت تتكلف الآن 2 مليار جنيه.

وقال الرئيس السيسي أنه يتابع تنفيذ النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بطريقة تضمن نجاحه، ولكن يجب تكاتف الجميع والوقوف على أسباب وعوامل النجاح التي يأتي في مقدمتها توعية المواطنين، مشيرا إلى أن الدولة وحدها لن تستطيع إنجاح المشروع لأنه مشروع تكافلي لا بد أن يتشارك في نجاحه الجميع من خلال بذل المزيد من الجهد.

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