أخبار مصر | ورش فنية ورسم على الوجوه وألعاب للأطفال بالمتحف القبطي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورش فنية ورسم على الوجوه وألعاب للأطفال بالمتحف القبطي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت ظهر اليوم فعالية جديدة لإدارة الوعي الأثري في القاهرة التاريخية بالتعاون مع المتحف القبطي للاحتفال بالأطفال في يومهم العالمي، واشتمل اليوم على عدد من الورش الفنية والألعاب للأطفال.

وسجلت كاميرا الخليج 365 جزء من فعاليات اليوم والتي قالت عنها صافيناز محمود رئيسة القسم التعليمي بالمتحف، إنها تنوعت بين طباعة استنسل بإشراف شيماء إبراهيم أمينة بالمتحف، وورشة خط عربي بإشراف الخطاط أحمد الشافعي، وورشة رسم على الوجوه بإشراف شيماء محمود أمينة بالمتحف، وأضافت أن الأطفال استطاعوا ممارسة هذه الفنون بأيديهم بعد توجيهات أولية وبالتعاون مع فريق متطوعي القاهرة التاريخية.

وعلى نغمات الموسيقى لعب الأطفال عدد من الألعاب المختلفة بإشراف أمناء المتحف والتي سبقتها عدة جولات تثقيفية بين معروضات المتحف.

جاء ذلك على هامش الفعالية التي نظمها المتحف القبطي اليوم بالتعاون مع إدارة الوعي الأثري بالقاهرة التاريخية، وبالتعاون مع منطقة الدقي الثقافية وبحضور 100 طفل والتي اشتملت على مسرح عرائس وورش فنية وجولات تثقيفية.

ومن ناحيتها قالت داليا الجوهري إن إدارة المتحف القبطي فتحت ذراعيها للأطفال اليوم وبذلت مجهود عظيم لإنجاح الاحتفالية التي تأتي في إطار احتفال وزارة الأثار بيوم الطفل العالمي، واليوم اشتمل على عدة فقرات أدارها فريق المتحف القبطي الذي استضاف الأطفال وقام أعضاؤه بالشرح وإدارة الورش الفنية.

وقالت جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي، إن فريق عمل المتحف دائمًا ما يسعد بفاعليات الوعي الأثري، وأضاف أن أمناء المتحف هيام رشدي وراندا فايق شرحوا للأطفال القطع الأثرية التي تناسب أعمارهم، في حين قامت صافيناز محمود وشيماء أحمد وشيماء إبراهيم بإدارة الورش الفنية.

ولم تنس الخليج 365 أن تسجل مجهودات فريق متطوعي القاهرة التاريخية، وهم شباب خريجين أثار وأداب تاريخ يشاركون في فعاليات الوعي الأثري بشكل تطوعي، حيث قالت أميرة طه إنها تحب المشاركة في فعاليات الوعي الأثري والحكي للأطفال.

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والمتحف القبطي يقع في مصر القديمة داخل حدود حصن بابلون والذي توجد بقاياه خلف مبنى المتحف؛ وقد بدأ تشييده أيام الفرس ولكن حدثت عليه العديد من الإضافات في عهد الإمبراطوريين الرومانيين أغسطس وتراجان ثم أضاف إليه من جاء بعدهم من أباطرة الرومان، ولعب العالم الفرنسي (ماسبيرو) دورًا هامة في نشأة المتحف إذ عمل على جمع أعمال الفن القبطي وتخصيص قاعة لها في المتحف المصري.

بعد ذلك طالب مرقس سميكة باشا عام 1893م بأن تضم مجموعة الآثار القبطية إلى اهتمامات لجنة حفظ الآثار والفنون، وقد جاهد هذا الرجل طويلًا حتى تمكن من إقامة المبنى الحالي للمتحف الذي افتتح عام 1910 وعين هو أول مدير له. أما أول دليل للمتحف فتم نشره عام 1930.

ويعد هذا المتحف أكبر متحف في العالم لآثار مصر من المرحلة القبطية وهو يضم الأقسام الآتية، وهي قسم الأحجار والرسوم الجصية، وقسم تطور الكتابة القبطية والمخطوطات، وقسم الأقمشة والمنسوجات، وقسم العاج والأيقونات، وقسم الأخشاب، وقسم المعادن، وقسم الفخار والزجاج.

وتبلغ عدد مقتنيات المتحف القبطي حوالي 16000 قطعة وقد رتبت تبعًا لنوعياتها إلى اثني عشر قسمًا، عرضت عرضا علميا روعي فيه الترتيب الزمني قدر الإمكان ونذكر من أهم مقتينات المتحف، شاهد قبر من الحجر الجيري يظهر التداخل بين علامتي الصليب والعنخ نهاية القرن 4 م، قطعة نسيج عليها بعض الرموز المسيحية القرن 6م، نقش علي مشط من العاج يظهر بعض معجزات السيد المسيح القرن 7م، تاج عمود من الحجر الجيري مزين بشكل عناقيد العنب القرن 7م، مسرجة من البرونز لها مقبض علي شكل الهلال والصليب القرن 13م، ويضم الجناح القديم للمتحف مجموعة من قطع الاثاث الخشبية والأبواب المطعمة.

وجدير بالملاحظة أنه يضم الباب المصنوع من خشب الجميز الخاص بحامل أيقونات كنيسة القديسة بربارة، والألواح يمكن تمييزها حيث قاموا بتركيبها في العصر الفاطمي أثناء القرن الحادي عشر والثاني عشر.

والمجموعة تستقر في الجناح الجديد الذي يظهر مختلف الأنواع والطرز والموضوعات، مثل التصميمات الهندسية، لفائف نبات الاكانتس وأوراق العنب، وافريزات مزدانة بأرانب، طواويس، طيور، والانشطة الريفية، مرورا بالتراث الهيللينستى والقبطي حتى الصيغ الفنية الإسلامية في مصر. ويضم المتحف القبطي مخطوطات للكتاب المقدس تعود لآلاف السنين وهو عبارة عن تحفة معماري.