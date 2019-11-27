شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: حركة المحافظين خلال ساعات.. وتشمل 13 محافظا و27 نائبًا ومعاونًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر مطلعة أنه من المنتظر إعلان حركة المحافظين الجديدة، خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث من المنتظر أن يؤدى المحافظين والنواب والمعاونين الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الساعات القليلة المقبلة .

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واضافت المصادر أنه من المنتظر أن تشمل الحركة الجديدة ما يقرب من تعيين ١٣ محافظا جديدا و٢٧ نائبا ومعاونا للمحافظين، كما انه من المنتظر أن يعقد الرئيس اجتماعا مع المحافظين الجدد عقب أداء اليمين القانونية لاطلاعهم على توجيهات المرحلة المقبلة.

وكان قد أدى في أغسطس من العام الماضي 27 محافظا، و18 نائبا، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، في أكبر حركة محافظين.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي المحافظين في الحركة السابقة ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل في محافظته، واستغلال الميزات التنافسية في كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية بما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتطوير المحافظة ومواردها وتحسين مستوى المعيشة بها.