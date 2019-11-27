شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة الشعب الصينية: القضاء الصيني مستقل ولا يسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في احكامه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهي رئيس محكمة الشعب الصينية لي جون سونج والوفد القضائي المرافق زيارته الميدانية اليوم الثلاثاء لمحاكم الاسكندرية الابتدائية ومحكمة الأسرة مؤكدا انه لاحظ كم التحديات التي يواجهها القضاة المصريين وخاصة فيما يتعلق بتحكيم عدد كبير من القضايا خلال اليوم والتي تصل إلى قضية يوميا في حين ان القضاة الصينين لا يتعدى عدد القضايا المنظورة يوميا لكل قاضي أكثر من ٣ قضايا.

وقال سونج- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده كلا من المستشار ممدوح حشيش رئيس المحكمة العليا للقيم بوزارة العدل وأمين عام التعاون الدولي لمحاكم الاستئناف والمستشار عبدالعزيز أبوعيانة رئيس نادي قضاة الاسكندرية بمقر النادى مساء الثلاثاء- ان قانون القضاء الصيني مستقل ويتميز بالحيادية مشددا على ان القضاء الصيني غير مسموح للحكومة أو السلطة التنفيذية التدخل في احكامه فضلا عن كونه يراعي معايير حقوق الإنسان.

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وأضاف «سونج» أن زيارة وفد القضاة الصيني جاءت بهدف دراسة إمكانية نقل التجربة الصينية الخاصة بالمحاكم التي تتعامل مع القضايا البيئية إلى مصر وذلك بعد عمل الدراسات والأبحاث والمراسلات وصياغة القوانين الخاصة بذلك وتدريب الكوادر القضائية الخاصة بذلك.

وابدى الوفد القضائي الصيني بالتشكيل القضائى وخط سير القضايا بمحاكم الأسرة وخاصة فيما يتعلق بوجود خبير نفسي وإجتماعى ضمن إجراءات التقاضي بمحاكم الأسرة المصرية واصفا اياه بالامر المميز.

بدوره أشاد المستشار ممدوح حشيش بالتجارب الصينية القضائية خاصة وان العلاقات الصينية المصرية القضائية استمرت لثلاث عقود كما أن علاقات محاكم الاسكندرية بالقضاء الصيني استمرت لأكثر من ٢٠ سنة.

من جانبه أعلن المستشار عبدالعزيز أبوعيانة عن توقيع بروتوكول تعاون بين القنصلية الصينية ونادي قضاة الاسكندرية والذي يتم إعداد مسودتة وعرضها على مجلس القضاء الأعلى بالصين وتنظيم زيارة سنوية للوفد القضائى الصيني بمصر بصفة دائمة.

وكان في استقبال الوفد الصيني بنادى قضاة الإسكندرية المستشار هشام بهلول والمستشار احمد مهابه عضوا مجلس الادارة.