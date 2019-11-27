شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يكرم عددًا من أئمة الأوقاف لدورهم المتميز في محو الأمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رم اليوم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، عدداً من أئمة المساجد الذين حققوا أعلى معدل إنجاز في محو الأمية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، لتكريم الأئمة بمديرية أوقاف سوهاج، وقيادات المديرية لدورهم البارز في تحقيق أهداف بروتوكول التعاون بين فرع الهيئة، ومديرية الأوقاف بالمحافظة، لمحو الأمية، بحضور الدكتور عاشور عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

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وأشاد محافظ سوهاج، بأئمة مديرية الأوقاف، معرباً عن تقديره لدورهم البارز والمؤثر في العديد من المبادرات المجتمعية لخدمة وتنمية المجتمع، وبخاصة في حملة «١٠٠ مليون صحة»، و«ختان الإناث»، منوها إلى أن المؤشرات السكانية لمحافظة سوهاج خلال العام الماضي كانت تمثل تحديا كبيرا،ً وبالعمل انخفضت المؤشرات السكانية السلبية.

وقدم الدكتور عاشور عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، الشكر لمحافظ سوهاج، وأجهزة المحافظة المختلفة، وخاصة مديرية أوقاف سوهاج، على جهودها المتميزة ومحو أمية 2415 فرد بالمحافظة، من خلال ما يزيد عن 1600 فصل تم إفتتاحها بموجب بروتوكول التعاون بين الهيئة ومديرية الأوقاف، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تحقيق المزيد من الدافعية للمشروع القومي لمحو الأمية بالمحافظة، والعمل على خفض معدلات الأمية المرتفعة، والسعي لإعلان سوهاج خالية من الأمية قريبا .

وقدم عمري، درع الهيئة العامة لتعليم الكبار لمحافظ سوهاج، تقديرا لجهوده المتميزة في دعم جهود محو الأمية في المحافظة، كما قدم محافظ سوهاج، درع المحافظة لرئيس الجهاز، تقديراً لجهود الهيئة في خفض معدل الأمية على مستوى الجمهورية.