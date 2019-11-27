شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «اقتصادية قناة السويس»: الطرق والأنفاق ضرورية لافتتاح ميناء بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمن المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددًا من الطرق التي تم الانتهاء منها وربطها ببعضها البعض، مؤكدًا أهمية تلكا لطرق، باعتبارها نقطة ربط بين غرب القناة وشرقها.

وأضاف «زكي» في مداخالة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، أن هناك مجموعة من الأنفاق تم الانتهاء منها من أشهر، واليوم جاء افتتاح أنفاق بورسعيد.

وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الطرق والأنفاق كانت ضرورية لافتتاح ميناء بورسعيد وتسهيل حركة النقل.