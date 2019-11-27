شكرا لقرائتكم خبر عن السبكي: التأمين الصحي الشامل يحد من الفقر بسبب المرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، يحدث لأول مرة منذ 55 عاما، في مصر، وفي عدد قليل من دول العالم .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، أن عددًا قليلا من دول العالم يطبق هذه المنظومة.

وتابع أن هذه المنظومة تعتبر تغير حقيقي في المجتمع المصري وعهد جديد للرعاية الصحية في مصر

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. وأوضح أن هذا النظام ليس وليد اللحظة وإنما يتم التخطيط له تشريعيا منذ 1998، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي امتلك الإرادة القوية لتطبيق هذا النظام وإصدار القوانين الخاصة بالمنظومة بشكل مخطط ومدروس.

وأكد أن المنظومة تهدف للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية والقضاء على عدد كبير من العمليات الجراحية الكبرى التي تستنزف أموال المواطنين، لافتا إلى أنه على المواطن دور كبير في دعم المنظومة من خلال دفع الاشتراك، حيث إن الدولة تتحمل من 30 إلى 40 % من هذا المشروع من ميزانية الدولة لغير القادرين .

وتابع أن هناك مصادر أخرى لتمويل هذه المنظومة مثل غرامة على المدخنين ورسوم على الطرق، بينما يتحمل المواطنين 30% من تكلفة هذه المنظومة .

وأشار إلى أن هذا النظام يحد من الفقر بسبب المرض وبقدم خدمة طبية على مستوى عالي .

وأضاف السبكي أن عائل الأسرة يدفع 1% من دخله لكل فرد من أسرته، والزوجة التي لاتعمل يدفع عنها 3% وإذا كانت تعمل لا يدفع لها لأنها تدفع لنفسها.