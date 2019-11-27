شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: تقرير «فيتش» الإيجابي يؤكد صلابة الاقتصاد المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تأكيد مؤسسة «فيتش»، في تقريرها الأخير، على تصنيفها السيادى للاقتصاد المصرى عند درجة «+B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، يُعد شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأن الحكومة تسير على الطريق الصحيح، موضحًا أن التقرير يؤكد أيضًا صلابة الاقتصاد المصرى، رغم التباطؤ العالمى للتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمى.

وأشار إلى التزام الحكومة باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى وتنفيذ كل السياسات المالية والاقتصادية التي من شأنها تعزيز مكانة مصر العالمية، وزيادة إنتاجية الاقتصاد المصرى، وخلق المزيد من فرص العمل، ووضع نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى على مسار نزولى، بمستويات أقل تتسم بالاستدامة، لافتًا إلى أهمية استمرار العمل على ترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، وزيادة ثقة المستثمرين، لتحقيق الهدف الرئيسى من برنامج الإصلاح الاقتصادى وهو تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تصل عوائدها إلى جميع فئات المجتمع.

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن تحسن مؤشرات النمو وتنوع مصادره يرجع إلى التزام الحكومة بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات المهمة والأساسية وتحقيق فائض أولى ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل على إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز الصناعة والتصدير، وخلق فرص عمل كافية ولائقة للشباب، مع تنفيذ المزيد من الإصلاحات لدفع النشاط الاقتصادى المدعوم من القطاع الخاص.

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كان تقرير مؤسسة «فيتش» أشار إلى صلابة الأداء الاقتصادى المصرى، حيث حقق الناتج المحلى معدل نمو حقيقى ٥.٦٪، وانخفضت معدلات التضخم لمستويات أحادية مدفوعة بالإجراءات التوسعية الأخيرة للسياسة النقدية، وانخفاض أسعار البترول العالمية مع ارتفاع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، وتوقع أن يستمر الاقتصاد المصرى في تحقيق معدل نمو حقيقى مرتفع في الناتج المحلى الإجمالى يبلغ حوالى ٥.٥٪ خلال العامين ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و٢٠٢٠/ ٢٠٢١ حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يُسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل.

وأوضح التقرير تحسن مناخ الأعمال بمصر وأنه لاتزال هناك مساحة للمزيد من التقدم حيث قفزت مصر 8 مراكز في الترتيب الخاص بتقرير ممارسة الأعمال عام ٢٠١٩، لافتًا إلى التزام الحكومة بإجراءات الضبط المالى التي أسهمت في خفض العجز الكلى من ٩.٧٪ من الناتح المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠١٧- ٢٠١٨ إلى ٨.٢٪ خلال العام المالى ٢٠١٨- ٢٠١٩، وتحقيق فائض أولى ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى، على ضوء إعادة ترتيب أولويات الإنفاق مما خلق مساحة مالية لزيادة الاستثمارات الحكومية.

في سياق متصل، أعلن المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة، أن تصنيف المؤسسة في تقريرها الأخير يُعتبر شهادة ثقة جديدة ومهمة تعكس إيجابيات برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأن الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية تسير في طريقها الصحيح.

وأشاد بالتزام الحكومة المصرية باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى وتنفيذ خططها الاقتصادية التي تعزز مكانة مصر إقليميًا وعالميًا، وتزيد من الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل، يزيد من ثقة رجال الأعمال والمستثمرين في الاقتصاد المصرى، وهو ما يرفع معدلات نموه بما ينعكس بشكل إيجابى على كافة فئات المجتمع المصرى.