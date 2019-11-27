شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 95% من عمليات ترميم قصر «البارون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، وأسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والآثار وعدد من أعضاء اللجنة بمجلس النواب، أمس، جولة، بقصر البارون إمبان بمصر الجديدة، لتفقد آخر مستجدات أعمال مشروع ترميم القصر تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، وإعادة تأهيله ليصبح معرضًا يروى تاريخ حى هليوبوليس على مر العصور.

تضمنت الزيارة جولة بحديقة القصر لتفقد أعمال الأسوار ومنطقة الاستقبال والتذاكر وخدمات الزائرين وعربة الترام القديمة لحى مصر الجديدة المعروضة بها، بالإضافة إلى القصر من الداخل وأدواره المختلفة والسطح الخاص به.

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وخلال الجولة، استمع وزير الآثار وأعضاء اللجنة إلى شرح مفصل عن أعمال الترميم، التي تم تنفيذها، ومشروع إعادة تأهيل القصر وسيناريو العرض بالقاعات المختلفة به، كما ناقشوا مسار الزيارة داخل القصر وقاعاته.

وقال العميد هشام سمير، مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية، إن نسبة الأعمال التي تم الانتهاء منها بالقصر تبلغ ٩٥٪، وهى تتم على قدم وساق تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تمهيدا للافتتاح الوشيك، وتبلغ تكلفة المشروع أكثر من ١٠٠ مليون جنيه.

وأشارت الدكتورة نڤين نزار، معاون وزير الآثار لشؤون العرض المتحفى، إلى أن العرض داخل القصر يروى تاريخ حى هليوبوليس ليشمل مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حى مصر الجديدة (هليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكى تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.