شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعاطي» و«الوزير» يبحثان إزالة العقبات أمام مشروعات النقل النهري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، أمس، التنسيق في مجالات النقل النهرى، وتبنى مبادرة متعلقة بزراعة جسور المجارى المائية بأشجار الكافور والكازورين، للحفاظ عليها من النحر والانهيار، بالإضافة إلى بحث سبل تذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية التحتية فيما يخص مجالات الطرق والنقل النهرى، وتم الاتفاق على سرعة الانتهاء منها وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.

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وأشاد عبدالعاطى بالتعاون الموجود بين القيادات التنفيذية بالوزارتين، والجهود المبذولة لتذليل كل العقبات لتنفيذ المشروعات المشتركة، فيما طالب الفريق كامل الوزير بسرعة تنفيذ كل المشروعات المشتركة وفى مقدمتها تغطية ترعة دكرنس المجاورة للبحر الصغير، لتنفيذ مشروع طريق دكرنس المزدوج.

وفى هذا الشأن، قال المهندس شحته إبراهيم، رئيس قطاع التوسع الأفقى، إنه جار تصنيع المواسير طبقًا للمواصفات المطلوبة وسيتم إنجاز ما يزيد على 50% من حجم العملية خلال الأربعة أشهر المقبلة؛ لإتاحة الفرصة لهيئة النقل للبدء في تنفيذ الطريق، واستكمال تغطية جنابية الخيرية حتى كوبرى شربين؛ وشدد «عبدالعاطى» على ضرورة مراعاة الاشتراطات عند التنفيذ.

واتفق الوزيران على تنفيذ الكبارى طبقًا للخطة العاجلة أمام المزلقانات الجديدة، وأن تراعى تيسير عملية السير وعبور السكة الحديد، فيما أشاد الوزيران بالتنسيق المتبادل بشأن أعمال تكريك المجرى الملاحى لنهر النيل والمجهودات والاستعدادات التي بُذلت لمواجهة الموسم السياحى 2019- 2020، ووجه وزير النقل بإعفاء المعدات الخاصة بوزارة الرى من رسوم المرور خلال فترات الطوارئ والسيول والتنسيق الكامل مع هيئة الطرق والكبارى في هذا الشأن.