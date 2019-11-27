شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يطالب وزير الرياضة بتغيير اسم «مركز شباب رابعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الإعلامي أحمد موسى، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتغير اسم مركز شباب «رابعة» المتواجد ببئر العبد.

Advertisements

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «فوجئنا بعرض وزير الرياضة افتتاح مركز شباب باسم رابعة ضمن المشروعات التي عرضها خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية والتنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء».

وتابع موسى «مركز الشباب متواجد بمنطقة بئر العبدالتي شهدت مذبحة إرهابية»، معلقا «مينفعش تحت أي ظرف يكون الاسم ده موجود في مدينة الشهداء، هل الأسماء خلصت، ممكن يبقى اسم مركز شباب الشهداء أو النسور أو الأبطال أو 3 يوليو أو 30 يونيو».