شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى: مصرع شخص وإصابة 4 باختناق فى حريق بـ"جولدز جيم" المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى، أن الأدخنة الكثيفة الناتجة عن حريق داخل صالة ألعاب رياضية"جولدز جيم"فى شارع دمشق بالمهندسين، تسببت فى وفاة شخص وإصابة 4 آخرين نتيجة للاختناق، ونقلتهم سيارات الاسعاف للمستشفى، فيما تم إسعاف اشخاص آخرين بمحيط الحريق، فيما يستكمل رجال الحماية المدنية عملية إخماد الحريق.

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كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل صالة ألعاب رياضية فى منطقة المهندسين ، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، لمحاولة اخماد الحريق.