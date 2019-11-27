وكالة الفضاء المصرية: القمر طيبة 1 يؤمن اتصالات وانترنت مستمر دون انقطاع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مصر القمر الصناعى المصرى الأول لأغراض الاتصالات "طيبة -1 "، وتم الإطلاق بواسطة شركة " آريان سبيس " الفرنسية على صاروخ الإطلاق " آريان-5 " وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم " جويانا الفرنسية " بأمريكا الجنوبية.
وقال الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعى طيبة 1، قمر اتصالات بما يعنى أنه يقدم خدمة اتصالات تليفونية بين المواطنين فى مصر ويغطى جميع أجزاء مصر فى الاتصالات ويقدم خدمة الانترنت، وبالتالى سيوفر خدمتين فى غاية الأهمية، كما أنه يغطى جزء من شمال افريقيا وبلدان عربية حولنا، وبعض البلدان الإفريقية ومنها بلدان موجودة فى منطقة حوض النيل.
وأضاف القوصى فى تصريح لـ" الخليج 365 " أن مصر لديها حاليا شبكة المحمول وشبكة التليفونات المنزلية ومع إطلاق القمر الصناعى طيبة 1 سيكون لدينا شبكة الاتصالات الفضائية، وهذا يضمن ما يسمى بالإتاحة المكانية والزمنية وستكون الاتصالات التليفونية مؤمنة فى جميع مناطق مصر واتاحة طول الوقت، وفى حالة حدوث أى مشكلة فى شبكة المحمول أو شبكة التليفونات المنزلية سيقدم القمر الصناعى خدمة الاتصالات خاصة وأن الاعطال به تعتبر معدومة تماما.
وأوضح أنه بعد إطلاق القمر بـ 34 دقيقة سينفصل عن الصاروخ ويستغرق عدة أيام حتى يصل إلى موقعه الذى سيظل فيه 15 عاما، على بعد 36 ألف كم متر من الأرض.
وأشار القوصى إلى أنه بعد 3 شهور من إطلاق القمر الصناعى سنتلقى منه الاتصالات والخدمات، مضيفا أنه سيؤمن للمواطنين اتصالات وخدمات إنترنت مستمرة 24 ساعة فى اليوم دون انقطاع فى جميع أنحاء مصر.
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