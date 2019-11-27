حريق داخل "جولدز جيم" بالمهندسين.. والإطفاء تحاول إخماده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشب حريق داخل صالة ألعاب جولدز جيم الرياضية فى شارع دمشق بالمهندسين، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، لمحاولة إخماد النيران المشتعلة بالمكان. كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل صالة ألعاب رياضية فى منطقة المهندسين، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الإمتداد لباقى المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق.

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