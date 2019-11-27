شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر ترجح إعلان حركة للمحافظين غدًا وتعيين 20 نائب محافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة أنه من المقرر أن يتم إعلان حركة أسماء المحافظين، غدًا الأربعاء، وأنها ستشمل تغيير العديد من المحافظين والدفع بدماء جديدة من الشخصيات المؤهلة تقوم على خدمة محافظاتهم.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن بتم أيضا تعيين نواب للمحافظين يقرب من 20 نائبًا أو اكثر وذلك فى المحافظات المختلفة لمعاونة المحافظين الجدد فى أعمالهم خلال الفترة المقبلة .